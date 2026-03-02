اسقاط مسيرة "مفخخة" حاولت استهداف سجن ابو غريب في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر امني، فجر اليوم الثلاثاء، باسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف سجن ابو غريب في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية تمكنت من معالجة واسقاط مسيرة حاولت التقرب من سجن ابو غريب غربي العاصمة بغداد".

وأضاف ان "اسقاطها لم يسفر عن أي اصابات"، مبينا أن "الطائرة كانت مفخخة".

كما بين رئيس خلية الاعلام الأمني، الفريق سعد معن، أنه "تمت معالجة طائرة مسيرة حاولت الاقتراب من سجن ابو غريب من قبل الدفاعات الجوية".

وأكد: سجن ابو غريب لا يوجد بداخله سجناء الارهاب".