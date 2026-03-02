اسقاط مسيرة حاولت استهداف قاعد بلد الجوية في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، باسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منظومة الدفاعات الجوية رصدت الطائرة المسيّرة أثناء اقترابها من محيط القاعدة، وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها داخل المنشأة".

وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية تُذكر".

وبين أن "الطائرة كانت تحمل مواد متفجرة، وقد جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة لحماية المواقع العسكرية"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية فرضت إجراءات احترازية في محيط القاعدة وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه".