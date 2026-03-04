اسقاط مسيرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا بمطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، بإسقاط طائرة مسيّرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا الواقعة ضمن محيط مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن منظومات الدفاع تصدت للطائرة قبل وصولها إلى هدفها، ما حال دون وقوع أضرار مادية.

وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد والمنطقة توتراً أمنياً متصاعداً وتكراراً لمحاولات استهداف مواقع عسكرية بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تطورات الحرب الإقليمية التي تفجرت السبت عقب عملية أميركية إسرائيلية داخل إيران، وما تبعها من ردود إيرانية وانخراط فصائل عراقية في التصعيد.

وبلغت حدة التصعيد مستوى غير مسبوق بعد إعلان رسمي بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على الداخل العراقي.

وكانت فصائل عراقية شيعية قد تبنت في بيانات عشرات الهجمات قالت إنها نفذتها ضد قواعد أميركية داخل العراق والمنطقة.