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تحديث.. هجوم مزدوج بصاروخين وطائرة مسيّرة على قاعدة عين الأسد ومنظومة الدفاع تتدخل

Category: أمـن

Date: 2022-04-07T23:17:49+0000
تحديث.. هجوم مزدوج بصاروخين وطائرة مسيّرة على قاعدة عين الأسد ومنظومة الدفاع تتدخل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بتعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار لمحاولة استهداف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات التحالف الدولي المتواجدة في القاعدة أسقطت طائرة مسيّرة كانت تحلق من جهتها الشرقية عبر منظومة الدفاع الصاروخية.

وأضاف أن ذلك تزامن مع هجوم بصاروخين، تمكنت المنظومة من ابعادهما ايضاً.

وأضاف أن قوة أمنية عراقية تقوم حالياً بتمشيط المنطقة المحيطة بالقاعدة.

وقاعدة عين الأسد، تقع ناحية البغدادي على بعد 90 كم غرب مدينة الرمادي، عاصمة الأنبار، وتعتبر أكبر قاعدة عسكرية تتواجد فيها قوات التحالف الدولي وبالتحديد القوات الامريكية.

وتتعرض القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي لهجمات صاروخية، منذ مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية، مطلع 2020.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها بالعاصمة بغداد وقواعدها العسكرية بالبلاد.

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