اسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مقر للحشد الشعبي جنوبي الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بسقوط طائرة مسيّرة في منطقة ريفية جنوب مدينة الموصل، حاولت استهداف مقر للحشد الشعبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيّرة سقطت في منطقة وعرة قرب قرية الدباجة التابعة لناحية حمام العليل جنوبي الموصل، دون أن تسفر الحادثة عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف المصدر أن مفارز مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية توجهت إلى موقع الحادث لإجراء الكشف الموقعي وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات سقوط الطائرة المسيّرة.