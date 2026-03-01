(تحديث) مسيرتان قرب مطار بغداد.. اعتراض واحدة وسقوط أخرى بالعمليات الخاصة

شفق نيوز ـ بغدادأفاد مصدر أمني، ليل الأحد- الاثنين، بأن طائرتين مسيرتين استهدفتا مواقع حساسة في بغداد، إحداهما باتجاه قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد الدولي، والأخرى سقطت داخل مقر العمليات الخاصة العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن منظومات الدفاع الجوي في قاعدة فكتوريا، المعروفة أيضاً بمركز الدعم اللوجستي الأميركي قرب مطار بغداد الدولي، تمكنت من التصدي للمسيرة الأولى وإسقاطها قبل اقترابها من محيط القاعدة.

وأضاف أن المسيرة الثانية سقطت داخل مقر العمليات الخاصة العراقية، وتسببت بأضرار مادية فقط، من دون تسجيل خسائر بشرية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد والمنطقة توتراً أمنياً متصاعداً وتكراراً لمحاولات استهداف مواقع عسكرية بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تطورات الحرب الإقليمية التي تفجرت السبت عقب عملية أميركية إسرائيلية داخل إيران، وما تبعها من ردود إيرانية وانخراط فصائل عراقية في التصعيد.

وبلغت حدة التصعيد مستوى غير مسبوق بعد إعلان رسمي بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على الداخل العراقي.

وكانت فصائل عراقية شيعية قد تبنت أكثر من 20 هجوماً قالت إنها نفذتها ضد قواعد أميركية داخل العراق والمنطقة.