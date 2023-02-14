اسقاط طائرة مسيرة تحمل قنبلة دخانية قرب الكاظمية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حاولت اختراق سماء مدينة الكاظمية شمالي العاصمة، كانت تحمل قنبلة دخانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية رصدت عبر أجهزتها طائرة مسيرة تحلق في السماء متوجهة إلى مدينة الكاظمية التي تشهد توافد الزوار لإحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم، وقامت بإطلاق موجات التشويش لفصلها عن المتحكمين بها، ما أدى إلى سقوطها".

وبين أن "الطائرة سقطت بالقرب من مرآب (سيد محمد) شمالي مدينة الكاظمية، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان سقوطها للتأكد فيما إذا كانت طائرة انتحارية أم أنها طائرة للتصوير الجوي".

وأكد المصدر أن "الطائرة كانت تحمل قنبلة دخانية".

وعلى الرغم من أن القنابل الدخانية لا تتسبب بإصابات بشرية إلا أنها في هكذا نوع من التجمعات البشرية تؤدي إلى الذعر والتدافع مما ينتج عنه وفيات وإصابات بين صفوف الزوار.