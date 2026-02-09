استأجر محلاً ونفذ خطته.. الأمن يطيح بـ "سارق ذهب" في النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، يوم الاثنين، بأن قوة أمنية تمكنت من اعتقال "سارق ذهب" وسط مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً استأجر محلاً ملاصقاً لأحد باعة الذهب في حي المكرمة وسط النجف، ثم قام بحفر الجدار الفاصل بينهما بواسطة آلة حفر، وسرقة جميع الذهب الموجود في المحل الملاصق".

وأضاف أن "وزن الذهب المسروق يبلغ 3 كغم، وتبلغ قيمته 800 مليون دينار عراقي".

وأشار المصدر، إلى أن "فريقاً أمنياً مختصاً لاحق السارق وألقى القبض عليه اليوم، بعد أسبوعين من تنفيذ جريمة سرقة المحل".