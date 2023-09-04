استهدف منزل شقيقه.. إصابة 6 أشخاص بهجوم برمانة يدوية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن إصابة 6 أشخاص بهجوم برمانة يدوية نفذه شقيق أحد المصابين، وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مشاجرة بين شقيقين نتيجة خلافات مالية، تطورت إلى قيام أحدهم برمي رمانة يدوية بالقرب من دار شقيقه ضمن منطقة العلاوي، وسط بغداد ما أسفر عن إصابة الشقيق الثاني و5 آخرين صادف مرورهم لحظة وقوع الحادث، فيما لاذ الرامي بالفرار".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية هرعت الى مكان الحادث ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وبدأت بحملة للبحث عن الجاني".