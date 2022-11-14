استهدف مسؤولاً محلياً.. هجوم مسلح "عنيف" في النجف

شفق نيوز/ تعرض عضو لجنة تقدير الأراضي في دائرة بلدية النجف (180كم جنوب غربي العاصمة بغداد)، المهندس فاضل وادي، مساء الاثنين، إلى هجوم مسلح عنيف نفذته مجموعة مجهولة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "المسلحين اعترضوا المسؤول المحلي، عندما كان في طريقه إلى إحدى المحاكم المختصة للإدلاء بشهادته بشأن تزوير قطعة أرض باهظة الثمن في المدينة القديمة ضمن محافظة النجف".

وأوضح المصدر، أن "فاضل وادي، تعرض لإصابات بجروح بليغة، نقل على إثرها إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة".