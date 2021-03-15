استهداف رتل للتحالف الدولي وتحرير مختطفة اجنبية في بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأثنين بتعرض رتل تابع للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش لإستهداف بتفجير في محافظة بابل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلا تابعا للتحالف الدولي على طريق بابل السريع دون اصابات تذكر.

وفي غضون ذلك أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تحرير مختطفة من الجنسية غير العراقية في بابل.

وقالت في بيان اليوم انه "بعد توفر معلومات عن وجود امرأة محتجزة داخل احد الدور ضمن محافظة بابل ، باشرت قوة مشتركة من قيادة الشرطة ومديرية الأمن الوطني تجاه الهدف بعد استحصال الموافقات القانونية.

وأوضح البيان أن القوة تمكنت من تحرير المختطفة والقبض على المتهم الذي قام بأختطافها ، ليتم تدوين أقواله بالاعتراف وتوقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق المادة ( ٤٢١ ) من قانون العقوبات .