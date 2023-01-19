استهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على الطريق السريع ضمن ناحية اليوسفية جنوبي بغداد.

وأوضح المصدر، أن الرتل كان قادما من المحافظات الجنوبية، ومتوجهاً إلى مطار بغداد بغداد الدولي، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن إصابات تُذكر بين صفوف عناصر الرتل الذي اكمل مسيره إلى وجهته المقصودة.