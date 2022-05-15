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استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-05-15T05:37:09+0000
استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بإستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت مستهدفة الرتل لدى لمروره ضمن حدود محافظة الديوانية.

هذا ولم يسفر الهجوم عن اية اصابات تُذكر بصفوف الرتل الذي أكمل مسيره الى وجهته المقصودة.

ويتهم التحالف الدولي مجاميع مسلحة بالوقوف خلف تلك التفجيرات، التي زادت اجمالاً بعد قيام الولايات المتحدة باغتيال الجنرال قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.

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