استهدفوا سيارته الشخصية.. نجاة مسؤول كبير في الأنبار من محاولة اغتيال

شفق نيوز/ استهدفت عبوة ناسفة، اليوم الأحد، عجلة تابعة لمعاون محافظ الأنبار لشؤون التربية والشباب، جنوبي مدينة الرمادي في محافظة الأنبار.

وقال مصدر أمني، لشفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق انفجرت مستهدفة عجلة تابعة لمعاون محافظ الأنبار لشؤون التربية والشباب، عدي معجل، جنوبي مدينة الرمادي".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم لم يسفر عن أي إصابات للمسؤول الحكومي"، مبيناً أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث والجهة التي تقف خلفه".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر محلية في مدينة الفلوجة بالأنبار، بنجاة مسؤول في وزارة الكهرباء بالمحافظة وشيخ إحدى العشائر من محاولة اغتيال من قبل مجهولين.