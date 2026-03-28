استهداف يطال مقرا للحشد الشعبي في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم السبت، باستهداف مقرا للحشد الشعبي بضربتين جويتين في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضربتين استهدفتا مقراً للحشد عند مدخل منطقة حاوي الكنيسة قرب الجسر الثالث غربي المدينة".

وأضاف أن "الموقع المستهدف هو منزل يُعرف بـ(بيت سبعاوي) شقيق رئيس النظام السابق، ويُشغله الحشد الشعبي حالياً".

وتابع أن "إحدى الضربات استهدفت نقطة للشرطة في نينوى، أدت لمقتل ضابط وإصابة منتسبين اثنين".

وبين أن "الموقع المستهدف، يقع قربه نقطة تفتيش أمنية، دون تأكيد ما إذا كان الهدف هو المنزل أو النقطة القريبة منه".