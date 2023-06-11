استهداف موظف حكومي بعبوة وإصابة قائدين أمنيين بحادث جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة منزل موظف حكومي، فيما أشار إلى إصابة ثلاثة أشخاص بينهم قائدان أمنيان بحادث سير.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة محلية الصنع رماها مجهولون على منزل موظف من أهالي قضاء الرفاعي شمالي المحافظة يعمل في شركة نفط البصرة"، لافتاً إلى أن "الانفجار تسبب بأضرار مادية فقط في واجهة المنزل والزجاج".

وأضاف المصدر، أن "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار وبغداد، قرب جسر الدنگ، نتيجة انقلاب عجلة نوع هونداي".

وأوضح أن "الحادث تسبب بإصابة 3 أشخاص بينهم ضابطان برتبة عميد في وزارة الداخلية من أهالي بغداد، كانوا ضمن لجنة تفتيشية بمحافظة ذي قار، وأثناء عودتهما تعرضوا لحادث السير، حيث تم نقلهم للمستشفى العام بقضاء الشطرة شمالي المحافظة".