أربع هجمات تستهدف مواقع للحشد الشعبي في نينوى (تحديث)

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، بتعرض أربعة مواقع تابعة للحشد الشعبي في مدينة الموصل ومحيطها إلى هجمات منفصلة بمقذوفات مجهولة، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مقذوفاً مجهولاً سقط ظهر اليوم داخل سياج مقر تابع لكتائب سيد الشهداء في منطقة الرشيدية قرب الجامعة التقنية شمالي شرقي الموصل، من دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية تُذكر".

وأضاف أن "مفارز المتفجرات والأدلة الجنائية، يرافقها فريق من الدفاع المدني، توجهت إلى موقع الحادث لإجراء الكشف الموقعي وفتح تحقيق لمعرفة ملابساته".

وفي حادث ثانٍ، أفاد المصدر بتعرض موقع تابع للواء 30 في الحشد الشعبي إلى قصف في منطقة خورسيباط التابعة لناحية بعشيقة شرقي محافظة نينوى، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الموقع من دون تسجيل إصابات بشرية.

وأشار إلى أن "مفارز الأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات، يرافقهم فريق من الدفاع المدني، توجهوا إلى مكان الحادث لإجراء الكشف الموقعي وفتح تحقيق لمعرفة طبيعة المقذوف والجهة التي تقف وراء الحادث".

وفي هجوم ثالث، ذكر المصدر أن "قصفاً مجهولاً استهدف مقراً لكتائب سيد الشهداء قرب مشروع الماء في قرية القبة بمنطقة الرشيدية شمالي الموصل"، مبيناً أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية تُذكر.

وفي حادث رابع، أفاد المصدر بأن "مقراً تابعاً للواء 30 في الحشد الشعبي تعرض لقصف مجهول في ناحية برطلة شرقي الموصل".

وأوضح أن "القصف استهدف مقر آمر لواء 30 لحشد الشبك في منطقة القلعات بناحية برطلة، حيث سقط المقذوف على سطح البناية من دون أن يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار تُذكر".

وأضاف أن هذا القصف يعد الرابع من نوعه الذي تشهده مناطق في نينوى اليوم، والثاني الذي يستهدف تشكيلات لواء 30، فيما باشرت الجهات الأمنية بمتابعة الحوادث وفتح تحقيق لمعرفة ملابساتها والجهة التي تقف وراءها.