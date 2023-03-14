استهداف منزل مسؤول حكومي بقنبلة يدوية جنوب بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء، باستهداف منزل مسؤول حكومي بقنبلة يدوية جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين استهدفوا، مساء اليوم، منزل مدير عام في وزارة الزراعة بجسم غريب يرجح بأنه قنبلة (رمانة) يدوية، وذلك ضمن منطقة شهداء السيدية، جنوب بغداد، مبينا أن المهاجمين لاذوا بالفرار بعد تنفيذ العملية التي لم توقع إصابات سوى اضرار مادية.

وبين أن قوة من الشرطة حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته.