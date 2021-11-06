استهداف منزل مرشح فاز بالانتخابات والكشف عن محاولة اغتيال آخر بوجبة "ثواب"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الديوانية، اليوم السبت، بتعرض منزل مرشح فائز بالانتخابات النيابية الأخيرة لهجوم بقنبلة يدوية سببت أضراراً مادية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجهولين استهدفوا بقنبلة يدوية منزل المرشح الفائز بالانتخابات النيابية الأخيرة ناظم فاهم الشبلي، في قضاء غماس (45كم) عن مركز الديوانية، ما تسبب بإضرار مادية لحقت بالمنزل وبسيارة الشبلي".

وبين المصدر، أن "الشبلي مرشح مستقل ولديه تقاربات كبيرة مع الحركات التشرينية، ومؤخرا أبدى رغبة كبيرة بالانضمام إلى الكتلة الشعبية المستقلة التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا من قبل مرشحين مستقلين فازوا بالانتخابات".

ويعد هذا الحادث الثاني الذي يستهدف فيه مرشحاً مستقلاً فاز بالانتخابات، حيث أصيبت عائلة المرشح عن محافظة بابل ياسر الحسيني، بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم طعاماً أهداه لهم مجهولون (ثواب)، وادى ذلك الى وفاة طفل صغير للحسيني، فضلا عن تسمم جميع أفراد أسرته، وفقا لمصدر طبي في حديثه لوكالة شفق نيوز.