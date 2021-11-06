سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استهداف منزل مرشح فاز بالانتخابات والكشف عن محاولة اغتيال آخر بوجبة "ثواب"

Category: أمـن

Date: 2021-11-06T09:10:01+0000
استهداف منزل مرشح فاز بالانتخابات والكشف عن محاولة اغتيال آخر بوجبة "ثواب"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الديوانية، اليوم السبت، بتعرض منزل مرشح فائز بالانتخابات النيابية الأخيرة لهجوم بقنبلة يدوية سببت أضراراً مادية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجهولين استهدفوا بقنبلة يدوية منزل المرشح الفائز بالانتخابات النيابية الأخيرة ناظم فاهم الشبلي، في قضاء غماس (45كم) عن مركز الديوانية، ما تسبب بإضرار مادية لحقت بالمنزل وبسيارة الشبلي".

وبين المصدر، أن "الشبلي مرشح مستقل ولديه تقاربات كبيرة مع الحركات التشرينية، ومؤخرا أبدى رغبة كبيرة بالانضمام إلى الكتلة الشعبية المستقلة التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا من قبل مرشحين مستقلين فازوا بالانتخابات".

ويعد هذا الحادث الثاني الذي يستهدف فيه مرشحاً مستقلاً فاز بالانتخابات، حيث أصيبت عائلة المرشح عن محافظة بابل ياسر الحسيني، بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم طعاماً أهداه لهم مجهولون (ثواب)، وادى ذلك الى وفاة طفل صغير للحسيني، فضلا عن تسمم جميع أفراد أسرته، وفقا لمصدر طبي في حديثه لوكالة شفق نيوز.

related

متظاهرون غاضبون يقطعون شارعا وسط الديوانية

Date: 2021-02-27 18:26:50
متظاهرون غاضبون يقطعون شارعا وسط الديوانية

القبض على شخص اغتصب طفلة في الديوانية

Date: 2021-05-09 14:12:27
القبض على شخص اغتصب طفلة في الديوانية

انتحار فاشل وهجوم مسلح في ذي قار

Date: 2021-05-15 17:06:58
انتحار فاشل وهجوم مسلح في ذي قار

مقتل مدني برصاص مجهولين شمال بغداد

Date: 2021-06-10 17:55:57
مقتل مدني برصاص مجهولين شمال بغداد

حصيلة نهائية لهجوم كركوك.. 7 ضحايا وجرحى من القوات العراقية

Date: 2020-08-24 19:03:32
حصيلة نهائية لهجوم كركوك.. 7 ضحايا وجرحى من القوات العراقية

مقتل مدني بهجوم مسلح واقتحام منزل وسرقة اموال ومصوغات ذهبية منه في بغداد

Date: 2021-08-01 08:08:19
مقتل مدني بهجوم مسلح واقتحام منزل وسرقة اموال ومصوغات ذهبية منه في بغداد

هجوم مسلح يستهدف برج مراقبة قرب بغداد

Date: 2020-10-25 18:10:10
هجوم مسلح يستهدف برج مراقبة قرب بغداد

اعتقال "مبتز إلكتروني" ومصرع طفل وشخصين جنوبي العراق

Date: 2021-06-27 10:41:20
اعتقال "مبتز إلكتروني" ومصرع طفل وشخصين جنوبي العراق