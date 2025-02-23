استهداف منزل مدير مدرسة إعدادية بعبوة ناسفة في ديالى

شفق نيوز/ تعرض منزل مدير مدرسة اعدادية في محافظة ديالى، يوم الأحد، إلى استهداف بواسطة عبوة ناسفة، وفقاً لنقابة المعلمين فرع ديالى.

وذكرت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تستنكر الحادث الإرهابي الذي استهدف منزل نهاد عبد الرضا احمد البياتي، مدير اعدادية يوسف الصديق للبنين في منصورية الجبل، حيث تم وضع عبوة ناسفة تعرضت منزله للخطر.

وعبرت النقابة، بحسب البيان، عن "إدانتها الكاملة لهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف العناصر التربوية العاملة في مجال التعليم"، مطالبة الجهات الأمنية بـ "تحقيق عاجل للكشف عن الجناة ومحاسبتهم وفق القانون".

وأشارت النقابة، إلى "ضرورة توفير الحماية اللازمة للمعلمين والكوادر التربوية"، داعية إلى "تعزيز الإجراءات الأمنية حول المؤسسات التعليمية ومنازل العاملين فيها، لضمان سلامتهم واستمرار العملية التعليمية دون عوائق".

كما أعلنت النقابة، تضامنها مع المدير المُستهدف وأسرته، متمنية له الشفاء العاجل إن كان قد تعرض لأذى، فيما أكدت وقوفها إلى جانب كل المعلمين في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية.