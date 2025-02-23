استهداف منزل مدير مدرسة إعدادية بعبوة ناسفة في ديالى

استهداف منزل مدير مدرسة إعدادية بعبوة ناسفة في ديالى
شفق نيوز/ تعرض منزل مدير مدرسة اعدادية في محافظة ديالى، يوم الأحد، إلى استهداف بواسطة عبوة ناسفة، وفقاً لنقابة المعلمين فرع ديالى.
وذكرت النقابة
في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تستنكر الحادث الإرهابي الذي استهدف منزل نهاد
عبد الرضا احمد البياتي، مدير اعدادية يوسف الصديق للبنين في منصورية الجبل، حيث
تم وضع عبوة ناسفة تعرضت منزله للخطر.
وعبرت النقابة،
بحسب البيان، عن "إدانتها الكاملة لهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف العناصر
التربوية العاملة في مجال التعليم"، مطالبة الجهات الأمنية بـ "تحقيق
عاجل للكشف عن الجناة ومحاسبتهم وفق القانون".
وأشارت النقابة، إلى "ضرورة توفير الحماية اللازمة
للمعلمين والكوادر التربوية"، داعية إلى "تعزيز الإجراءات الأمنية
حول المؤسسات التعليمية ومنازل العاملين فيها، لضمان سلامتهم واستمرار العملية
التعليمية دون عوائق".
كما أعلنت
النقابة، تضامنها مع المدير المُستهدف وأسرته، متمنية له الشفاء العاجل إن كان
قد تعرض لأذى، فيما أكدت وقوفها إلى جانب كل المعلمين في مواجهة مثل هذه
الأعمال الإرهابية.