استهداف منزل قيادي رفيع في العصائب جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، باستهداف منزل قيادي رفيع بحركة "عصائب اهل الحق" جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين هاجموا بعبوة ناسفة منزل زياد العجلي، مسؤول مكاتب عصائب اهل الحق بمنطقة حي الشهداء في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "الهجوم أدى لحصول أضرار مادية جسيمة في عجلة العجلي التي كانت متوقفة أمام منزله، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".