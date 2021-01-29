استهداف منزل ضابط كبير بقنبلة يدوية في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، يوم الجمعة، باستهداف منزل ضابط كبير في ديالى بقنبلة يدوية في المحافظة من قبل مجهولين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على منزل ضابط برتبة لواء ركن في الجيش العراقي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، وهو احد القادة في قواطع محافظة الأنبار، الا ان التفجير أسفر عن خسائر مادية دون تسجيل أي اصابات بشرية.

واضاف أن قوات الأمن فتحت تحقيقا لكشف اسباب الحادث والجهة التي تقف وراءه.

ويشهد قضاء المقدادية حوادث أمنية واغتيالات تستهدف شخصيات أمنية أو عشائرية لدوافع سياسية أو طائفية أو نزاعات عشائرية.