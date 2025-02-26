استهداف منزل ضابط بعبوة ناسفة و"عمليات أمنية مكثفة" وسط العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باستهداف منزل ضابط في وزارة الداخلية بعبوة ناسفة في بابل وسط العراق، فيما أعلنت شرطة المحافظة القبض على 15 مطلوباً للقضاء في "عمليات أمنية مكثفة".

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "منزلاً مهجوراً يعود لضابط في وزارة الداخلية في قضاء جبلة شمالي محافظة بابل، تم استهدافه بعبوة ناسفة، دون تسجيل إصابات بشرية، فيما تواصل الأجهزة المختصة التحقيق في الحادث لكشف ملابساته".

يأتي هذا، في وقت أعلنت فيه قيادة شرطة محافظة بابل، عن تنفيذ - بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى - سلسلة عمليات أمنية مكثفة، طالت مختلف مناطق المحافظة والسيطرات الرئيسية فيها.

وأسفرت تلك العمليات، بحسب بيان لقيادة شرطة بابل ورد لوكالة شفق نيوز، عن إلقاء القبض على 15 مطلوباً للقضاء بموجب مواد قانونية مختلفة، كما تم ضبط مادة مخدرة تقدر كميتها بنحو نصف غرام والقبض على متهم بحيازتها، بالإضافة الى توقيف خمسة أشخاص مخالفين للقوانين، من بينهم ثلاثة أجانب لمخالفتهم قانون الإقامة.