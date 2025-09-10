استهداف منزل بقنبلة يدوية يخلف إصابة بليغة لمدني جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بإصابة مدني بجروح بليغة جراء استهداف منزل بهجوم شمالي المحافظة، في هجوم يُعد الأول من نوعه بمنذ عدة أشهر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قنبلة يدوية تم إلقاؤها على منزل بمنطقة حاوي العباس في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد العائلة بجروح بليغة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وبين أن "الهجوم هو الأول من نوعه منذ عدة أشهر"، مشيراً إلى أن "دوافع الهجوم خلافات بين الطرفين، حيث لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية بعد تنفيذ هجومهم".