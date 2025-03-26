استهداف منزل بقنبلة وانتحار امرأة شنقاً بحادثين منفصلين في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بتعرض منزل الى استهداف بواسطة قنبلة يدوية في حين اقدمت امرأة على الانتحار وذلك في حادثين مختلفين في منطقتين متفرقتين من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منزلا تعرض الى هجوم بواسطة قنبلة يدوية (رمانة) تم رميها من قبل شخصين مما اسفر عن اضرار مادية بواجهة المنزل دون وقوع اصابات تذكر ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.

وبيّن أن قوة امنية طوقت مكان الحادث، وتمكنت من اعتقال المنفذين، وايداعهما التوقيف لأغراض التحقيق.

وفي الحادث الثاني قال المصدر، إن امرأة مواليد العام 1991 انتحرت بأسلوب شنق نفسها بواسطة حبل ملفوف على رقبتها داخل منزلها ضمن قطاع 63 في مدينة الصدر شرقي بغداد من دون معرفة الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.