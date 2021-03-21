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استهداف منزل برلماني عراقي وضبط قنابل هجومية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-21T08:02:30+0000
استهداف منزل برلماني عراقي وضبط قنابل هجومية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باستهداف منزل النائب محمد الكربولي بقنبلة يدوية، في وقت ضبطت فيه القوات الأمنية "رمانات ليدوية" في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولون رموا قنبلة يدوية على منزل قيد الانشاء ضمن ناحية الرشيد الجنوبي ضمن منطقة الدورة دون اصابات تذكر".

وأضاف أن "المعلومات تشير الى ان المنزل يعود لعائلة الكربولي".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "قوة امنية عثرت على ٤ رمانات هجومية موضوعة في جزرة وسطية في شارع الجوادر ضمن مدينة الصدر".

وأضاف أن "قوة من صقر بغداد وصلت مكان الحادث وتمكنت من رفع الرمانات دون اي حادث يذكر".

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