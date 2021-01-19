استهداف منزل الناشط هشام الشمري بعبوة ناسفة في الناصرية

شفق نيوز/ كشف الناشط المدني، هشام الشمري، يوم الثلاثاء، عن استهداف منزله في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، بعبوة ناسفة تسببت بأضرار مادية دون حدوث إصابات بشرية.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، إن شخصين مجهوليّ الهوية يستقلان دراجة نارية قاما بوضع عبوة ناسفة أمام منزله في حي الفداء وسط مدينة الناصرية، بحسب ما سجلته كاميرات المراقبة.

وأشار إلى أن بعض المواطنين ممن لديهم كاميرات مراقبة مثبتة في منازلهم رفضوا تقديم أشرطة تسجيل الكاميرا خشية استهدافهم من ذات الجهة التي استهدفت الشمري.

وبين الشمري، أنه قام بتحريك شكوى قضائية ودونت أقواله بالحادثة، وتم نقل الدعوى إلى جهاز مكافحة الإرهاب لأهمية الأمر.

يشار إلى أنه منذ انطلاق التظاهرات في تشرين الأول 2019 في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، بدأت عملية استهداف ممنهج للمتظاهرين والناشطين المدنيين في مختلف المحافظات إلا أن ذي قار كان لها الحصة الأكبر من عمليات قتل وتغييب الناشطين واستهداف منازلهم بالعبوات الناسفة والهجمات المسلحة.