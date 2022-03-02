استهداف مقر أمير قبائل عبودة جنوبي العراق بصاروخ

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بان مجهولين استهدفوا مكانا تابعا لأمير قبائل العبودة جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المجهولين استهدفوا مزرعة الأمير علي حسين الخيون العبودة بصاروخ قاذفة بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، لكنه لم يسقط فيها بل سقط بمحيط المزرعة".

وبين ان "الخيون لم يكن متواجدا في المزرعة، كونه في سفر للعاصمة بغداد".

ولم توضح الاجهزة الامنية بعد تواصل وكالة شفق نيوز معها، فيما اذا كانت هناك خسائر بشرية بالحادث من عدمه، مؤكدة انها لا تزال تجري التحقيقات اللازمة لمعرفة الجهة التي تقف خلف الحادث.