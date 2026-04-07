استهداف مقر للحشد بأطراف "آمرلي" شرقي صلاح الدين ومقتل عنصر بقصف غربي الأنبار

شفق نيوز - صلاح الدين / الأنبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتعرض مقر أمني تابع للحشد الشعبي إلى قصف "مجهول" في أطراف قضاء آمرلي شرقي محافظة صلاح الدين، في حين قررت الإدارة المحلية في القضاء تعطيل الدوام الرسمي خشية تكرار الهجمات مع تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة لمستويات غير مسبوقة.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن الاستهداف وقع في ساعات متأخرة، دون توفر معلومات دقيقة حتى إعداد هذا الخبر بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر البشرية والمادية.

وأضاف أن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة في محيط الموقع المستهدف، وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الجهة المنفذة.

من جانبه قرر قائممقام قضاء آمرلي، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ودوائر القضاء، باستثناء المؤسسات الخدمية والأمنية، وذلك بناءً على الظروف الراهنة.

وذكر بيان صادر عن إدارة القضاء، أن القرار يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والكوادر التدريسية والوظيفية، في ظل المستجدات الحالية التي تشهدها المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الدوائر الخدمية والأمنية ستواصل عملها بشكل طبيعي لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الحشد الشعبي، تعرّض مقر اللواء الـ 45 ضمن قاطع عمليات الجزيرة بالحشد في قضاء "القائم" غربي محافظة الأنبار إلى "عدوان صهيو- أميركي".

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مقاتلاً في الحشد قضى جراء هذا الهجوم الذي وصفته بـ"الغادر".