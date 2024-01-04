ضحية وجرحى بقصف جوي استهدف مقراً للحشد الشعبي شرق العاصمة بغداد

شفق نيوز/ قال مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، إن قصفاً جوياً مجهولاً بطيران مسيّر استهدف مقراً للحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي اللواء الـ 12 حركة "النجباء" الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية شرق بغداد تعرض الى قصف جوي بطائرة مسيّرة مجهولة.

وبين المصدر، أن الهجوم أسفر عن سقوط ضحية واربعة جرحى كحصيلة أولية من عناصر حركة النجباء.