استهداف مقر للحشد الشعبي بضربتين جويتين في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتعرض مقر اللواء 63 بالحشد الشعبي (معسكر الشهداء) في أطراف قضاء طوز خورماتو شرق محافظة صلاح الدين، إلى استهداف بضربتين جويتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الضربتين نُفذتا بواسطة طيران حربي، مستهدفتين المعسكر، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الخسائر أو حجم الأضرار.

وأضاف، أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الاستهداف، فيما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.