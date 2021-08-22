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استهداف مقر الحزب الشيوعي العراقي في النجف بقنبلة "مولوتوف"

Category: أمـن

Date: 2021-08-22T08:02:35+0000
استهداف مقر الحزب الشيوعي العراقي في النجف بقنبلة "مولوتوف"

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في محافظة النجف يوم الأحد تعرض مقر الحزب في المحافظة إلى هجوم بقنبلة "مولوتوف" حارقة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الساعة الثانية من فجر اليوم الأحد عاودت خفافيش الظلام الاعتداء على بيت الشيوعيين ونخلتهم الباسقة في النجف، فرمته بمولوتوف حارق متوهمة أنها بفعلتها الدنيئة والجبانة تستطيع تخويف الشيوعيين، والنيل من عنفوانهم واندفاعهم للتضحية في سبيل الوطن والشعب، وثنيهم عن واجب محاربة الفساد والفاسدين".

وأضاف البيان "وأننا إذ نشجب هذه الفعلة الاجرامية الآثمة، ننبه إلى أنها لم تقع إلا نتيجة للفشل الحكومي المتواصل في حماية المواطنين بشكل عام ومقر حزبنا بشكل خاص، الحزب الذي يؤمن بالدولة والقانون ولا يمتلك ميليشيا يحتمي بها ويرهب بها الناس".

وأكد البيان أن "التقاعس والتهاون في كشف الجناة وتقديمهم الى العدالة، سيفاقم الأزمة ويذهب بالبلد الى المزيد من الفوضى والخراب، ويضيّع الفرص الحقيقية لبناء نظام ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة سلمياً".

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