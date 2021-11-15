سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة آمر فوج في عمليات كربلاء بـ"ظروف غامضة"

Category: أمـن

Date: 2021-11-15T06:10:12+0000
وفاة آمر فوج في عمليات كربلاء بـ"ظروف غامضة"

شفق نيوز/ قضى ضابط كبير في قيادة عمليات كربلاء، يوم الاثنين، بظروف غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن العقيد الركن حيدر حمود الحسيناوي قضى بظروف غامضة أثناء نزوله من مقر عمله في النخيب الى منزله بمحافظة ذي قار.

من جهتها؛ نفت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ما تم تداوله من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من خبر مفاده اغتيال العقيد الركن حيدر محمود كريدي أمر الفوج الأول اللواء الثالث والثلاثون في قيادة عمليات كربلاء.

وأكدت العمليات المشتركة؛ أن سبب الوفاة هو حادث عرضي وقد شرعت القوات الأمنية المختصة بفتح تحقيق لكشف تداعيات وملابسات حادث الوفاة. 

related

مقتل متظاهر وسط العاصمة بغداد

Date: 2020-02-14 19:41:48
مقتل متظاهر وسط العاصمة بغداد

تفجير يودي بحياة ضابط في حرس الحدود وسائقه في الأنبار

Date: 2021-04-29 11:26:19
تفجير يودي بحياة ضابط في حرس الحدود وسائقه في الأنبار

توتر أمني جنوبي العراق

Date: 2021-10-07 06:49:32
توتر أمني جنوبي العراق

"مجاميع إرهابية" تُردي جندياً عراقياً قرب بغداد

Date: 2021-01-04 19:00:21
"مجاميع إرهابية" تُردي جندياً عراقياً قرب بغداد

الكاظمي يغرد من واشنطن عن البصرة: الخضوع لتهديدات القتلة مرفوض

Date: 2020-08-19 18:41:09
الكاظمي يغرد من واشنطن عن البصرة: الخضوع لتهديدات القتلة مرفوض

اعتقال قيادي بداعش من أُسرة معروفة بالتنظيم في نينوى

Date: 2021-08-10 19:36:00
اعتقال قيادي بداعش من أُسرة معروفة بالتنظيم في نينوى

بغداد.. مناوشات بين متظاهرين والأمن قرب التحرير ومحتجون يقطعون طريقاً حيوياً (صور)

Date: 2020-10-26 11:29:12
بغداد.. مناوشات بين متظاهرين والأمن قرب التحرير ومحتجون يقطعون طريقاً حيوياً (صور)

كربلاء تعلن حظراً للتجوال بدءأ من غد الاثنين مع استثناء

Date: 2020-03-15 10:37:32
كربلاء تعلن حظراً للتجوال بدءأ من غد الاثنين مع استثناء