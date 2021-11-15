وفاة آمر فوج في عمليات كربلاء بـ"ظروف غامضة"

شفق نيوز/ قضى ضابط كبير في قيادة عمليات كربلاء، يوم الاثنين، بظروف غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن العقيد الركن حيدر حمود الحسيناوي قضى بظروف غامضة أثناء نزوله من مقر عمله في النخيب الى منزله بمحافظة ذي قار.

من جهتها؛ نفت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ما تم تداوله من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من خبر مفاده اغتيال العقيد الركن حيدر محمود كريدي أمر الفوج الأول اللواء الثالث والثلاثون في قيادة عمليات كربلاء.

وأكدت العمليات المشتركة؛ أن سبب الوفاة هو حادث عرضي وقد شرعت القوات الأمنية المختصة بفتح تحقيق لكشف تداعيات وملابسات حادث الوفاة.