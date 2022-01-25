سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
فيديو
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
استهداف مضيف الحلبوسي في الانبار بثلاثة صواريخ
Category: أمـن
Date: 2022-01-25T18:50:16+0000
استهداف مضيف الحلبوسي في الانبار بثلاثة صواريخ
related
الثاني من نوعه خلال ساعات.. استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في الانبار
Date: 2021-12-26 11:53:05
العراق يشرع بعمليات "أسود الجزيرة" لملاحقة داعش حتى الحدود السورية
Date: 2020-05-17 08:04:54
انفجار جديد يضرب رتلاً للتحالف الدولي في الأنبار
Date: 2021-05-10 19:19:54
في خطوة أولى منذ 15 عاماً.. تحريك الفرقة الخامسة من ديالى إلى الأنبار
Date: 2021-05-31 08:04:52
الأنبار.. مشاجرة مع الجيش وإطلاق نار خلال احتفال أنصار الحلبوسي
Date: 2021-10-10 19:05:29
الحشد الشعبي في الأنبار يكشف حقيقة قصف التحالف الدولي احد مقراته
Date: 2020-10-04 09:40:26
الأنبار.. اعتقال شخصين قادمين من بغداد بعد محاولتهما خطف طالبة لـ"اغتصابها"
Date: 2021-11-19 05:32:57
الأنبار.. التحالف يستهدف موقعاً لقيادة داعش ويفتك بكل من فيه
Date: 2021-01-26 20:14:29
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.