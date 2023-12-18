استهداف مركزين انتخابيين بعبوتين محليتي الصنع بالنجف

شفق نيوز/ افاد مسؤول في مفوضية انتخابات النجف، يوم الإثنين، باستهداف مركزين انتخابيين بعبوتين محليتي الصنع.

وقال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة النجف ياسر عمار، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم استهداف سياج مركزين انتخابيين بعبوتين ناسفتين محليتي الصنع في قضاء الكوفة، ولا توجد اي اصابات او اضرار مادية".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، اقدم مسلحون مجهولون على استهداف منزل "عامر الوائلي" المرشح لانتخابات مجالس المحافظات عن تحالف "نبني" بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري وذلك ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد.