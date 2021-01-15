استهداف مرشح للانتخابات بعبوة ناسفة في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، باستهداف منزل مدرس بعبوة ناسفة وسط مدينة الناصرية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تمكنت من تفكيكها دون تسجيل أي أضرار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة محلية الصنع تم وضعها داخل منزل مدرس وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، الا انه تم اكتشافها قبل انفجارها وقامت قوة أمنية بتفكيكها دون أي اضرار.

واشار الى انه اثناء التحقيق بالحادث تبين ان المستهدف ينوي المشاركة في الانتخابات المقبلة، وقام بالاعلان عن ذلك في عدة تجمعات محلية في المنطقة.

وتشهد محافظة ذي قار في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عمليات الاغتيالات للناشطين والمتظاهرين سواء بهجمات مسلحة أو نصب العبوات الناسفة والصوتية، وكان آخرها في 11 كانون الثاني الجاري حيث هاجم مسلحون مجهولون المحامي حيدر جابر العبودي وسط قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة نقل على اثرها الى المستشفى.