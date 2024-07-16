بعد أشهر من توقف العمليات.. استهداف قاعدة عين الأسد بطائرتين مسيرتين غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي، غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرتين مسيرتين استهدفتا محيط قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل وما إذا كانت هناك إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وكان مصدر سياسي مطلع قد كشف، يوم الأربعاء الخامس من شهر حزيران/ يونيو الماضي، عن مهلة لـ40 يوماً منحتها فصائل عراقية مسلحة، لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحسم ملف إخراج القوات الأمريكية من البلاد، متوعدة أنها بخلاف ذلك ستستأنف هجماتها ضد القوات العسكرية الأمريكية.

وفي أوائل شباط/ فبراير الماضي، توقفت هجمات الجماعات المسلحة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، بعد أن تسبب هجوم بطائرة مسيرة بمقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن، ورداً على ذلك نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع بالعراق وسوريا.