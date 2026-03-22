ضربة جوية ثالثة تستهدف جرف الصخر ببابل خلال دقائق (تحديث)

شفق نيوز- بابل

أعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل، يوم الأحد، عن تعرض قطعات الحشد الشعبي في جرف الصخر لقصف جوي.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات الحشد الشعبي في ناحية جرف النصر شمال المحافظة، تعرض لضربة من قبل طائرة مسيرة".

وأكملت في بيان لاحق، أن "ضربة ثانية في نفس المنطقة، تعرضت لها قطعات الحشد".

وبعد دقائق، أصدرت الخلية بيانا آخر، أكدت فيه حصول ضربة جوية ثالثة، ووفقا لمصادر، فإنها استهدف "سيطرة الشهداء" في جرف الصخر.

كما أكدت الخلية في بيانها، أن "الضربات الثلاث لم تسفر عن أي إصابات، حيث كانت المقار المستهدفة فارغة".