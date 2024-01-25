استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق بطائرة مفخخة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم جنوداً أمريكيين غربي محافظة الأنبار، بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قاعدة عين الأسد الجوية، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها فصائل مسلحة".

وفي وقت سابق من اليوم، تبنت "الفصائل المسلحة العراقية"، شن هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عسكرية قرب مطار أربيل الدولي، في إقليم كوردستان.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل الدولي، قال إنها "أُطلقت من قبل الميليشيات الخارجة عن القانون، وكانت تستهدف قاعدة لقوات التحالف الدولي في المطار، قبل إسقاطها".