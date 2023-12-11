استهداف قاعدة عين الاسد غربي العراق بطائرة مسيرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باستهداف قاعدة "عين الأسد" الجوية العسكرية في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن طائرة مسيّرة استهدفت قاعدة "عين الأسد" التي تتموضع فيها قوات أمريكية.

وفي وقت لاحق؛ تبنت الفصائل العراقية المسلحة هذا الهجوم.

وذكرت الفصائل التي أخذت تطلق على نفسها "المقاومة الاسلامية في العراق" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي (عين الاسد) غرب العراق ، بطائرة مسيرة ، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين (طوفان الأقصى).