استهداف قاعدة عين الاسد غربي العراق بصواريخ "كَراد"

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الخميس، باستهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق بعدد من الصواريخ.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن القاعدة تم استهدافها بعدد غير معلوم من الصواريخ نوع كراد.

وأضاف المصدر؛ أن قوة من قيادة الجزيرة والبادية لواء 29 الفرقة السابعة عثرت على منصة لإطلاق الصواريخ، وتمكنت من إبطال صاروخين كانا معدين للإطلاق.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل شيعية مسلحة في وقت سابق من يوم الخميس، مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة "التنف" العسكرية التابعة للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا.

وقالت المقاومة في بيان، إنها استهدفت صباح الخميس القاعدة بثلاث طائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن تلك الطائرات اصابات أهدافها بشكل مباشر ودقيق.

والخميس؛ رجّح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن يكون هناك تصعيد في الهجمات بالمسيرات ضد قوات التحالف في العراق و سوريا مرتبط بالحرب بين إسرائيل وحماس.