شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتعرض قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار، التي تضم قوات أميركية ومستشاري التحالف الدولي، إلى قصف صاروخي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الساعة 2100 شهدت استهداف قاعدة عين الاسد بصاروخين تم إطلاقهما من عجلة نوع كيا حمل بيضاء اللون".

وأضاف المصدر، أن "الصواريخ سقطت في محيط قاعدة عين الأسد، وأن القوات الأمنية تجري البحث عن مكان الانطلاق".

وفي غضون ذلك؛ كشف مصدر أمني مطلع أن عملية استهداف قاعدة عين الاسد كان معداً لها بـ5 صواريخ كانت محملة على منصة الإطلاق على المحمولة على العجلة لكن المنصة فشلت بإطلاق الصواريخ البقية.