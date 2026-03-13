تضم قوات فرنسية.. استهداف قاعدة عسكرية في كركوك (تحديث)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، باستهداف قاعدة "كي وان" في كركوك بعدد من قنابر الهاون.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قصفاً بصاورخين استهدف قاعدة كي وان (K1) العسكرية في طريق الدبس شمال غربي كركوك، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات داخل محيط القاعدة.

وأضاف المصدر أن "القاعدة تضم قوات فرنسية، لكن لم تتعرض لأي أضرار".

وتابع ان قنبرة هاون سقطت داخل مقبرة المسيحيين في مدينة كركوك، ما تسبب بأضرار مادية محدودة من دون تسجيل أي إصابات بشرية، بحسب المعلومات الأولية.

وأشار إلى أن القوات الأمنية طوقت موقعي الحادث وفرضت إجراءات أمنية مشددة، فيما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة مصدر القذائف والجهة التي تقف وراء إطلاقها.

ولاحقا، كشف مصدر أمني، بالعثور على منصة إطلاق الصواريخ، والتي تقع قرب مقر العمل الشعبي القريب من المقبرة، وتبعد نحو 25 كليومتر عن القاعدة.

وبين أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن وجود صاروخين حتى الان في المنصة التي عثر عليها، لم يطلقا، وأن فرق الهندسة العسكرية بدأت بفحص الصواريخ غير المنطلقة وتفكيكها.

وتُعد قاعدة كي وان من أبرز القواعد العسكرية في العراق، وتقع شمال غربي كركوك على طريق كركوك الدبس، ضمن منطقة قريبة من عدد من الحقول النفطية والمنشآت الحيوية في المحافظة.

وأُنشئت القاعدة لأغراض عسكرية ولوجستية، ثم أصبحت بعد عام 2003 موقعاً مهماً تستخدمه القوات العراقية وقوات التحالف الدولي لدعم العمليات الأمنية في شمال البلاد، كما تضم مرافق عسكرية ومدرجاً للطائرات ومنشآت لوجستية مختلفة.

وخلال المعارك ضد تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017، لعبت القاعدة دوراً مهماً كمركز دعم وإسناد للقوات العراقية في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى، إذ استُخدمت لتنسيق العمليات العسكرية وتقديم الدعم اللوجستي للقوات التي كانت تقاتل التنظيم في تلك المناطق.

كما تعرضت القاعدة في عدة مناسبات خلال السنوات الماضية لهجمات صاروخية أو بقذائف الكاتيوشا، كان أبرزها الهجوم الذي وقع أواخر عام 2019 وأسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة عدد من العسكريين، ما أدى آنذاك إلى تصعيد أمني في المنطقة.