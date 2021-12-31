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استهداف قاعدة عسكرية امريكية بصواريخ كاتيوشا في دير الزور

Category: أمـن

Date: 2021-12-31T17:47:36+0000
استهداف قاعدة عسكرية امريكية بصواريخ كاتيوشا في دير الزور

شفق نيوز/ هزت ثلاث انفجارات على الأقل يوم الجمعة، قاعدة تابعة للجيش الأمريكي في منطقة دير الزور السورية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان ثلاثة صواريخ كاتيوشا على الأقل انطلقت من قرب الحدود العراقية مستهدفة قاعدة امريكية في الأراضي السورية المحاذية للعراق.

وبحسب شهود عيان سمعوا أصوات الانفجارات تدوي في القاعدة الأمريكية، دون معرفة المزيد عن الأضرار التي تسبب بها القصف.

وفي الاثناء؛ قام الجيش الأمريكي بالرد على مواقع إطلاق الصواريخ من خلال مدفعية هاوتزر ١٥٥ ملم لتمشيط المنطقة التي يعتقد أنها كانت منطلقا للصواريخ.

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