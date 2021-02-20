سقوط جريحين في قصف قاعدة بلد بصواريخ كاتيوشا (تحديث)

شفق نيوز/ قصف مجهولون يوم السبت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا، ما خلف جريحين اثنين، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين أطلقوا ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت داخل قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن موظفين اثنين في القاعدة أحدهما عراقي والثاني لم تتبين جنسيته أصيبا بجروح، مشيرا إلى أن أعمدة الدخان تصاعدت من داخل القاعدة.

وتضم القاعدة، الواقعة على بعد 64 كيلومترا شمال بغداد، جنوداً لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع من سقوط عدة قذائف صاروخية، الاثنين، داخل مطار أربيل وبقربه؛ ما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 8 آخرين وجندي أمريكي، وفق بيان للتحالف الدولي.

وتتهم وشنطن فصائل مرتبطة بإيران وعلى رأسها كتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق بالوقوف وراء هذه الهجمات التي تتكرر منذ أشهر طويلة.