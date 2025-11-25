استهداف عقيد في بغداد وإصابة جندي وخطف مواطن بصلاح الدين

شفق نيوز- بغداد/ صلاح الدين

أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية بعد تعرضه لإطلاق نار، فيما أُصيب جندي بصعقة كهربائية أثناء محاولته سحب سلك من خط الضغط العالي إلى موقع عسكري، إلى جانب تعرض أحد المواطنين لحادث خطف وتعذيب من قبل مجهولين، وذلك في حوادث متفرقة شهدتها بغداد وصلاح الدين.

ففي بغداد، أبلغ أحد المصادر وكالة شفق نيوز بأن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه عجلة بداخلها ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية، ما أسفر عن إصابته بجروح ضمن منطقة البلديات، وتم نقله إلى المستشفى وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".

أما في صلاح الدين، فقد ذكر مصدر محلي أن "مجموعة مجهولة أقدمت قبل أيام على خطف شخص من أهالي قضاء طوزخورماتو، وقامت بتعذيبه قبل أن ترميه بالقرب من حي العصري، ثم لاذت بالفرار إلى جهة مجهولة، وتم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما بدأت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وهوية المتورطين".

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني بأن "جندياً من الجيش العراقي أُصيب بصعقة كهربائية أثناء محاولته سحب سلك كهرباء من خط الضغط العالي إلى موقع واجب القوات قرب جبل هنجيرة في قضاء طوزخورماتو، وتم إسعافه على الفور إلى المستشفى العسكري، وحالته الصحية مستقرة".