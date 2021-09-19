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استهداف سيارة مدنية بتفجير شمال شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-09-19T12:59:45+0000
استهداف سيارة مدنية بتفجير شمال شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاحد، بانفجار عبوة لاصقة بسيارة مدنية دون تسجيل إصابات، شمال شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة صوتية لاصقة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية في حي التجار ضمن منطقة الشعب شمال شرقي بغداد، انفجرت ظهر اليوم دون ان تخلف إصابات بشرية".

واضاف ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتح تحقيقاً لمعرفة ملابساته والتوصل إلى الجهة التي تقف خلفه".

وتشهد العاصمة بغداد خللاً أمنياً منذ فترة طويلة حيث تحصل بين وقت وآخر عمليات اغتيال وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، إلا أن التفجيرات بالعبوات اللاصقة لم تحدث منذ فترة طويلة.

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