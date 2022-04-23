استهداف رتل تابع للتحالف الدولي ضمن حدود محافظة المثنى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في المثنى، يوم السبت، باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي ضمن حدود المحافظة، دون أن يسفر عن إصابات بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الدولي السريع، انفجرت أثناء مرور رتل التحالف الدولي، دون ان تسفر عن اصابات تذكر".

وتزايدت خلال الشهر الجاري انفجارات مماثلة تستهدف مرور أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي، وهي متفاوتة في مدى نشاطها.

ويتهم التحالف الدولي مجاميع مسلحة بالوقوف خلف تلك التفجيرات، التي زادت اجمالاً بعد قيام الولايات المتحدة باغتيال الجنرال قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.