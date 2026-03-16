استهداف رابع خلال ساعة للحشد الشعبي في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتعرض مواقع تابعة للواء 18 (الخرساني) ضمن قاطع قضاء القائم غربي محافظة الأنبار إلى قصف جوي متكرر.

وقال المصدر إن "القصف الجوي استهدف للمرة الثالثة مواقع اللواء، قبل أن يتجدد للمرة الرابعة خلال وقت قصير"، مشيراً إلى أن "الاستهدافات تركزت على الشريط الحدودي غربي الأنبار".

وأضاف أن "حجم الخسائر لم يُعرف حتى الآن، في ظل استمرار التحليق الجوي وصعوبة وصول الفرق المختصة إلى مواقع القصف".

وخلال الساعة الماضية، تعرضت مواقع للألوية 18 و19 في الحشد الشعبي، لقصف جوي، أسفر عن مقتل وإصابة 20 منتسبا.

وقد أعلنت هيئة الحشد الشعبي قبل قليل، تعرض ألوية في الحشد للقصف في الأنبار، وبينت أن الحصيلة هي 10 قتلى وجرحى.