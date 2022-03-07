استهداف خمسة منازل بينها لمسؤول في بدر وعمليات بغداد تدعو لإشاعة "التسامح الأسري"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن 5 منازل من بينها منزل مسؤول في منظمة بدر تعرضت لأضرار مادية بهجومين منفصلين في بغداد والنجف بسبب خلافات و"دكة" عشائرية، فيما كشفت عمليات بغداد عن اعتقال (8) اشخاص بسبب فض نزاعات ومشاجرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "أشخاصاً مجهولي الهوية، قاموا بإلقاء رمانة يدوية على دار مسؤول المكتب العشائري لمنظمة بدر واحد مرشحيها في الانتخابات النيابية ويدعى (ضياء الجابري)، في شارع الصحة بمنطقة الشعب، شرقي بغداد، من دون حدوث خسائر بشرية واقتصارها على الماديات فقط".

وأضاف المصدر أنه "بعد التحري وجمع المعلومات فإن الحادث ليس إرهابياً، وتبين بأن الشخص المستهدف كانت لديه خلافات عشائرية قديمة".

من جهة أخرى أفاد المصدر الأمني بأن "أفرادا من احدى العشائر في محافظة النجف نفذوا (دكة) عشائرية بقضاء الكوفة (شمالي شرق النجف)، بسبب حادثة قتل وقعت لاحد افراد هذه العشيرة قبل أسبوع".

وأضاف المصدر أن" الحادثة اسفرت عن حرق منازل والتسبب باضرار مادية جسيمة للمستهدفين".

بدورها أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "وردت معلومة عن وجود مشاجرة في منطقة الزعفرانية، على الفور شرعت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الزعفرانية إلى محل الحادث وتبين وجود مشاجرة بين اب وابنه بسبب خلاف عائلي حيث قام الابن بطعن والده بآلة حادة (سكين) في منطقة البطن وبعد فض المشاجرة تم نقل المصاب الى احد المستشفيات واعتقال الجاني".

وأضافت القيادة في بيانها" فيما تمكنت قوة أخرى من الفرقة ذاتها من فض مشاجرة عائلية بين زوج وزوجته في منطقة (العبيدي)، نتج عنها إصابة ابنهم البالغ من العمر خمسة سنوات وتم اعتقال الاب المتسبب بالإصابة، كما اعتقلت قوة من اللواء الأول من نفس الفرقة ثلاثة اشخاص بعد فض المشاجرة التي حدثت بينهم في منطقة (النهروان)، ومصادرة الأسلحة المستخدمة فيها والتي نتج عنها إصابة احد أبناء المنطقة وتم نقله الى مستشفى الكندي لتلقي العلاج".

وتابعت قيادة عمليات بغداد ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية (شرطة اتحادية) تمكنت من اعتقال متهمين اثنين في منطقة شهداء السيدية بعد فض مشاجرة حدثت بينهم اثر خلاف عائلي"، مبينة انه "تمت احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".

ودعت قيادة عمليات بغداد، في بيانها الى "الالتزام بالروابط الاسرية وصلة الارحام والاحتكام الى العقل في حل المشاكل والنزاعات العائلية"، مبينة اننا "نعيش أيام التسامح والتعايش المشترك فضلاً على ان ثقافة التسامح تعمل على إزالة (الحقد والكراهية) الموجودة في ضمائر البشر".